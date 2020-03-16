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00:02 16.03.2020

В полночь Украина перестает пускать иностранцев и закрывает около сотни пунктов пропуска - Госпогранслужба

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В полночь Украина перестает пускать иностранцев и закрывает около сотни пунктов пропуска - Госпогранслужба

В 00.00 16 марта Украина временно закрывает около сотни пунктов пропуска и временно запрещает въезд в Украину для иностранцев, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"С 00.00 16 марта 2020 временно закрывают около сотни пунктов пропуска (контроля), еще почти полсотни пунктов пропуска временно прекращается пешеходное сообщение…Продолжат работать пункты пропуска, в которых большая пропускная способность. Их функционирует достаточное количество на границе с каждой соседней страной, для оформления, контроля и проверки граждан и транспорта в условиях ограниченного международного движения (ведь все соседние страны вводят свои ограничительные мероприятия)", - говорится в сообщении, на официальном сайте Госпогранслужбы Украины в воскресенье вечером.

Также в ночь на понедельник временно запрещается въезд в Украину для иностранцев и лиц без гражданства.

Ограничения пропускных операций на государственной границе Украины вводятся в соответствии с решениями СНБО и правительства, принятыми из-за пандемии вируса COVID-19.

Теги: #украина #закрытие #граница
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