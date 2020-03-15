В ОИО № 179 завершилось голосование на промежуточных выборах народного депутата Украины, явка составила 27,47% - ЦИК

На выборах в одномандатном избирательном округе №179 (центр – г. Красноград Харьковской области) завершилось голосование, явка избирателей составила 27,47%, сообщает отдел взаимодействия со СМИ секретариата Центральной избирательной комиссии.

"В 20:00 на Харьковщине завершилось голосование на промежуточных выборах народного депутата Украины в одномандатном избирательном округе № 179…Явка избирателей на момент закрытия избирательных участков составила 27,47%.", - говорится в сообщении, на официальном сайте ЦИК в воскресенье вечером.

Как отметили в ЦИК, "голосования на избирательных участках происходило спокойно, а главное - свободно, демократично и в соответствии с требованиями избирательного законодательства".

Результаты промежуточных выборов народного депутата Украины в ОИО № 179 должны быть установлены не позднее чем на пятнадцатый день со дня голосования, то есть до 30 марта 2020 года включительно.