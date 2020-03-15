Если Словакия действительно пыталась купить маски, то в обход украинского законодательства - Кулеба

Попытки Словакии закупить медицинские маски в Украине являются нарушением украинского законодательства, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Нет сейчас в Европе страны, которая не охотилась во всем мире на маски и респираторы. Когда все это закончится, я смогу рассказать много интересных историй на эту тему. А сейчас скажу одно: если Словакия действительно пыталась купить маски, то планировала это в обход нашего законодательства. Экспорт минимум до 6 июня запрещен. Попытки наших компаний и дельцов на заказ кого-либо из-за рубежа экспортировать - незаконны. Мы будем жестко блокировать их вместе с МВД и таможней. Здоровьем граждан не торгуем", - написал Кулеба, на своей официальной странице в соцсети Фейсбук в воскресенье вечером.

Таким образом, министр иностранных дел отреагировал на заявление премьер-министра Словакии Петера Пеллегрини, который сообщившего в эфире местного телевидения о том, что Украина готова была продать этой стране партию медицинских масок в 2 млн штук.