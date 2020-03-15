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22:42 15.03.2020

Самолет с эвакуированными из Италии украинцами прибыл в "Борисполь" – Офис президента

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Самолет с эвакуированными из Италии украинцами прибыл в "Борисполь" – Офис президента

Самолет с эвакуированными из Италии украинцами, которые пытались вернуться на родину, однако застряли на границе Италии из-за закрытия границ со Словенией в рамках противодействия распространению нового корнавируса Covid-19, прибыл в воскресенье вечером в международный аэропорт "Борисполь", сообщает Офис президента Украины на своей странице в Facebook.

Как сообщалось, самолет спецрейса авиакомпании SkyUp Airline, который был направлен в Италию по инициативе президента Украины Владимира Зеленского и во исполнение решения Кабинета министров, вылетел из "Борисполя" в 16:00 воскресенья в Венецию.

Согласно плану, медицинский осмотр пассажиров должен быть осуществлен в Италии до посадки на самолет. Во время полета врачи должны были проводить медико-санитарный надзор. По прибытии в Украину все эвакуированные обязаны пройти 14-дневную самоизоляцию (домашний карантин).

На борту самолета находились сотрудники Центра медицины катастроф. Весь экипаж был обеспечен защитными масками и дезинфицирующими средствами в соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения.

На брифинге в воскресенье министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что самолет эвакуирует из Италии 123 человека.

 

Теги: #эвакуация #италия #самолет #украина
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