На борт самолета, эвакуирующего украинцев из Италии, допущены люди прошедшие тщательную проверку на наличие коронавирусной инфекции - Шмыгаль

На борт самолета, эвакуирующего украинцев из Италии, допущены люди прошедшие тщательную проверку на наличие коронавирусной инфекции, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"На борт самолета, который эвакуирует граждан Украины из Италии, допущены только здоровые люди, которые прошли тщательную проверку на наличие коронавирусной инфекции", - написал Шмыгаль в своем официальном Телеграм-канале в воскресенье.

Премьер-министр Украины заверил, что ситуация с эвакуациями в связи с коронвирусо, находится под контролем.

"Хотелось бы обратиться к гражданам, что мы эту ситуацию контролируем, мы ее изучаем. Мы ее проговаривали с авиаперевозчиками, с туроператорами для того, чтобы можно было содержательно, правильно и достаточно быстро организовать процесс дальнейших эвакуаций", - подытожил Щмыгаль.