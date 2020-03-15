События

21:55 15.03.2020

В понедельник во Львове планируют закрыть все магазины кроме продуктовых, аптек и заправок – мер Львова

1 мин читать
В понедельник во Львове планируют закрыть все магазины кроме продуктовых, аптек и заправок – мер Львова

В понедельник, 16 марта, во Львове планируют принять решение о закрытии всех учреждений торговли кроме продуктовых магазинов, аптек и заправок, сообщил в своем Телеграм-канале мер Львова Андрей Садовый.

"С понедельника во Львове закрываем все учреждения торговли. Кроме продуктовых, аптек и заправок. Официальное решение комиссии по чрезвычайными ситуациям будет принято утром, но готовиться можно уже", -- написал мер Львова.

В то же время, на своей странице в фейсбуке мер Львова сообщил, что во вторник, 17 марта, планирует созвать  внеочередное заседание Львовского горсовета, во время которого планируют рассмотреть "существенное увеличение резервного фонда для закупки необходимого медицинского оборудования и план мероприятий для противодействия распространению заболеваний, вызванных коронавирусом".

Теги: #львов #коронавирус #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:02 15.03.2020
Если Словакия действительно пыталась купить маски, то в обход украинского законодательства - Кулеба

Если Словакия действительно пыталась купить маски, то в обход украинского законодательства - Кулеба

22:42 15.03.2020
Самолет с эвакуированными из Италии украинцами прибыл в "Борисполь" – Офис президента

Самолет с эвакуированными из Италии украинцами прибыл в "Борисполь" – Офис президента

22:26 15.03.2020
На борт самолета, эвакуирующего украинцев из Италии, допущены люди прошедшие тщательную проверку на наличие коронавирусной инфекции - Шмыгаль

На борт самолета, эвакуирующего украинцев из Италии, допущены люди прошедшие тщательную проверку на наличие коронавирусной инфекции - Шмыгаль

21:41 15.03.2020
В Армении количество зараженных коронавирусом увеличилось до 28 человек - премьер-министр

В Армении количество зараженных коронавирусом увеличилось до 28 человек - премьер-министр

20:33 15.03.2020
Минздрав готовит рекомендацию ограничить работу общественного транспорта – замминистра здравоохранения

Минздрав готовит рекомендацию ограничить работу общественного транспорта – замминистра здравоохранения

20:30 15.03.2020
В Эстонии коронавирус выявлен у 171 человека

В Эстонии коронавирус выявлен у 171 человека

20:14 15.03.2020
Минздрав будет рекомендовать правительству ограничить использование общественного транспорта - Ляшко

Минздрав будет рекомендовать правительству ограничить использование общественного транспорта - Ляшко

20:06 15.03.2020
Украинский борт эвакуирует из Италии 123 человека - Кулеба

Украинский борт эвакуирует из Италии 123 человека - Кулеба

20:04 15.03.2020
"Укрзализныця" в ночь с 16 на 17 марта полностью приостанавливает международное пассажирское ж/д сообщение

"Укрзализныця" в ночь с 16 на 17 марта полностью приостанавливает международное пассажирское ж/д сообщение

19:58 15.03.2020
Все граждане Украины, которых эвакуируют из Италии здоровы и подписали соглашение на самоизоляцию – замминистра здравоохранения

Все граждане Украины, которых эвакуируют из Италии здоровы и подписали соглашение на самоизоляцию – замминистра здравоохранения

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Укрзализныця" в ночь с 16 на 17 марта полностью приостанавливает международное пассажирское ж/д сообщение

В Венецию вылетел самолет для эвакуации украинцев, которые не могли вернуться из Италии из-за закрытия границ со Словенией

На Донбассе ранен украинский военный

Звонки с мобильных на горячие линии госучреждений Украины станут бесплатными из-за распространения коронавируса

Украинских туристов закрыли на карантин в Египте

ПОСЛЕДНЕЕ

Возле Трускавца образовалась новая карстовая яма площадью около 7,5 тыс кв м

Германия с понедельника закрывает границы с Францией, Австрией и Швейцарией

К 16:00 явка на довыборах в Харьковской области превысила 22%

В Венецию вылетел самолет для эвакуации украинцев, которые не могли вернуться из Италии из-за закрытия границ со Словенией

"Нова пошта" направит 25 млн грн на покупку оборудования и материалов для больниц в Полтавской области

АМКУ проведет расследование по факту возможного повышения МАУ цен на рейсы перед остановкой авивсообщения

В Иране почти 14 тыс. человек заражены коронавирусом, 724 скончались

Глава Минздрава Емец выступает за ограничение работы общепитов из-за угрозы коронавируса

КПВВ "Станица Луганская" закрывается на две недели

На Донбассе ранен украинский военный

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА