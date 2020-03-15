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21:41 15.03.2020

В Армении количество зараженных коронавирусом увеличилось до 28 человек - премьер-министр

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В Армении количество зараженных коронавирусом увеличилось до 28 человек - премьер-министр

Количество подтвержденных случаев коронавируса в Армении выросло до 28, выезды из города Эчмиадзин будут частично перекрыты, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Выявлено еще два случая коронавируса. Это также связано с событиями в Эчмиадзине", - сказал Пашинян на своей странице в "Фейсбуке".

По его словам, в воскресенье с 23:00 24 из 27 выездов из города будут перекрыты.

"Будут установлены пункты полиции и медиков, которые будут проверять температуру", - отметил Пашинян.

Эчмиадзин находится в 27 км к западу от Еревана. Город считается духовным центром Армении, где расположен главный монастырь армянской Апостольской церкви.

Ранее сообщалось, что Эчмиадзине состоялось семейное мероприятие (помолвка), где присутствовала вернувшаяся из Италии мать жениха, зараженная коронавирусом, но не знавшая об этом. Она была помещена под домашний карантин и, по словам медиков, уверяла, что с ней все в порядке, температуры нет, не позволяя врачам приходить к ней домой на проверку.

Теги: #данные #коронавирус #армения
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