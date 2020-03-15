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20:14 15.03.2020

Минздрав будет рекомендовать правительству ограничить использование общественного транспорта - Ляшко

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Минздрав будет рекомендовать правительству ограничить использование общественного транспорта - Ляшко

Министерство здравоохранения будет рекомендовать правительству принять решение относительно ограничения использования общественного транспорта, сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Мы будем рекомендовать изменения в графиках общественного транспорта, чтобы уменьшить скопление людей в одном месте. Дистанция между людьми – это эффективное средство профилактики", - сказал он на брифинге в Киеве в воскресенье.

 Он уточнил, что пока такое решение не принято.

Ляшко напомнил, что карантинные мероприятия будут действовать до 3 апреля. Продление карантина будет зависеть от эпидемиологической ситуации в Украине, ЕС и соседних с Украиной странах.

!Мы будем рассматривать вопрос, продолжать ли карантин. Все будет зависеть от эпидситуации", - сказал он.

Теги: #коронавирус #украина #меры
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