Минздрав будет рекомендовать правительству ограничить использование общественного транспорта - Ляшко

Министерство здравоохранения будет рекомендовать правительству принять решение относительно ограничения использования общественного транспорта, сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Мы будем рекомендовать изменения в графиках общественного транспорта, чтобы уменьшить скопление людей в одном месте. Дистанция между людьми – это эффективное средство профилактики", - сказал он на брифинге в Киеве в воскресенье.

Он уточнил, что пока такое решение не принято.

Ляшко напомнил, что карантинные мероприятия будут действовать до 3 апреля. Продление карантина будет зависеть от эпидемиологической ситуации в Украине, ЕС и соседних с Украиной странах.

!Мы будем рассматривать вопрос, продолжать ли карантин. Все будет зависеть от эпидситуации", - сказал он.