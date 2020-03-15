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20:06 15.03.2020

Украинский борт эвакуирует из Италии 123 человека - Кулеба

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Украинский борт эвакуирует из Италии 123 человека - Кулеба

Украинский самолет эвакуирует из Италии 123 человека, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Трое людей из дополнительного списка, то есть из дополнительной группы, которую мы сформировали, не появились вовремя в аэропорт и, соответственно, не сели на борт. Поэтому сначала было 126 людей, как я озвучивал, но цифра уменьшилась до 123, потому что три человека из дополнительного списка не прибыли вовремя в аэропорт", - сказал он на брифинге в воскресенье.

Кулеба также уточнил, что в сформированных ранее списках людей, изъявивших желание эвакуироваться из Италии, есть два человека, имеющих разрешение на постоянное проживание в Украине и два человека, имеющих паспорта других государств.

"Чтобы избежать любых спекуляций или дезинформации, которой сейчас, к сожалению, очень много, скажу, что на борту находятся 4 лица, 2 из которых имеют разрешение на постоянное проживание в Украине... И еще два лица - это граждане Украины, у которых мы обнаружили попутно паспорта других государств, но для нас они остаются гражданами Украины с точки зрения нашего законодательства, потому они вернуться также домой", - отметил министр.

Он уточнил, что ранее намного больше людей согласились эвакуироваться из Италии в Украину этим бортом, однако позднее они по разным причинам отказывались.

Теги: #эвакуация #италия #украина #коронавирус
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