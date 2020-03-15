"Укрзализныця" в ночь с 16 на 17 марта полностью приостанавливает международное пассажирское ж/д сообщение

В ночь с 16 на 17 марта "Укрзализныця" приостановит международное железнодорожное пассажирское сообщение, сообщает пресс-служба "Укрзализныци" в специальном информационном телеграмм-канале.

"В ночь с 16 на 17 марта 2020 года "Укрзализныця" полностью приостанавливает международное пассажирское железнодорожное сообщение. Ряд международных поездов осуществит последние рейсы сегодня", - указывается в сообщении.

Согласно объявлению "Укрзализныци", пассажирам возвращается полная стоимость билетов на отмененные международные поезда - без взимания дополнительных сборов.

"Для этого нужно обратиться в любую железнодорожную кассу, билеты приобретенные через интернет возвращаются через онлайн сервисы. На поезда, которым будет ограничен маршрут, полную стоимость билета можно вернуть в случае, если была отменена остановка, до которой пассажир имел проездной документ", - отмечается в сообщении.

Помимо этого, для того, чтобы быстро и эффективно информировать пассажиров о новостях в пассажирском секторе "Укрзализныця" создала Телеграм-канал UzInfo.

"На канале вы быстро узнаете об изменениях в расписании, дополнительных поиездах и о ситуации с коронавирусом на текущий момент", - отмечают в компании.

Ссылка на Телеграм-канал UzInfo размещена в соцсети Facebook ж/д компании.

Кроме того, поезд "Четырех столиц" не отправится в рейс 16 марта в связи с карантином в Литве и Латвии.

Также, из-за приостановки ж/д сообщения с Польшей ряд поездов отменен, а некоторым ограничены маршруты следования.

В частности, поездам № 705/706 и № 715/716 Киев - Перемышль и поезду "Одесса-Перемышль" ограничен маршрут до Львова. О дальнейшем графике следования этих поездов "Укрзализныця" проинформирует дополнительно.