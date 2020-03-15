Все граждане Украины, которых эвакуируют из Италии здоровы и подписали соглашение на самоизоляцию – замминистра здравоохранения

Все граждане Украины, которых эвакуируют из Италии, здоровы и подписали соглашение на самоизоляцию, сообщил заместитель Министра здравоохранения Украины, Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в ходе брифинга в Киеве в воскресенье.

"На борту самолета, который полетел находятся два медработника из центра медицины катастроф. Они обеспечены экспресс-тестами на коронавирус и градусниками. Итальянские медики сообщили, что для всех пассажиров были проведены три скрининга, и все граждане здоровы. Мы всем предложили подписать согласие на самоизоляцию. Мы после прилета будем делать выборочный контроль всех пассажиров",- сообщил Ляшко.

В свою очередь Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий отметил, что все пассажиры уже прошли регистрацию.

"123 гражданина Украины уже зарегистрированы, а также четыре человека которые имеют удостоверение на проживание. Трое человек из дополнительного списка не прибыли вовремя в аэропорт и соответственно не зарегистрированы",- отметил он.

Криклий также сообщил, что ориентировано в 11:00 (понедельника) рейс прибудет в аэропорт Борисполь, где все граждане будут осмотрены.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в свою очередь напомнил, что ранее два автобусы застряли на границе Италии и Словении.

"98 человек – группа из автобусов и 27 человек, которые согласились эвакуироваться. На борту пребывают также четыре лица - два человека, которые имеют право на проживание и еще два человека, у которых мы выявили паспорта других государств, но они вернутся в Украину",- добавил министр.