Германия с понедельника закрывает границы с Францией, Австрией и Швейцарией, сообщает в воскресенье таблоид Bild со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, решение было принято в ходе телефонного разговора между канцлером Ангелой Меркель, главой МВД Хорстом Зеехофером, премьером Баварии Маркусом Зёдером, премьер-министрами Бален-Вюртемберга и земли Саар.

Сообщается, что решение вступит в силу в понедельник в 8 утра, проезд будет разрешен только для грузового транспорта и тех, кто живет в одной стране, а работает в другой.

Причина решения не только в том, чтобы замедлить распространение коронавируса, но и в том, чтобы пресечь массовые закупки иностранцами на территории ФРГ продуктов питания и средств первой необходимости. Сообщается, что на границах паника в связи со "штурмом" магазинов уже привела к проблемам с поставками.