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17:45 15.03.2020

К 16:00 явка на довыборах в Харьковской области превысила 22%

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К 16:00 явка на довыборах в Харьковской области превысила 22%

Более 22% избирателей в одномандатном избирательном округе №179 (центр – г.Красноград Харьковской области) проголосовали на промежуточных выборах народного депутата Украины по состоянию на 16:00 воскресенья, сообщает отдел взаимодействия со СМИ секретариата Центральной избирательной комиссии.

"Явка избирателей на указанное время составила 22,28%. Следует напомнить, что в 12:00 она составляла 12,94%. Для сравнения: во время внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года активность избирателей в ОВО №179 по состоянию на 16 часов составила 41,76%", - говорится в сообщении.

По словам члена ЦИК Ирины Ефремовой, голосование на избирательных участках продолжается в штатном режиме и продлится до 20:00. По сообщениям, поступающим в Комиссию, на 16.00 чрезвычайных событий, которые могли бы повлиять на избирательный процесс на участках не зафиксировано.

Как сообщалось, по данным общественной организации "Опора", на промежуточных выборах народного депутата в 179 округе в Харьковской области все 189 участковых избирательных комиссий открылись вовремя. В избирательный бюллетень включили 37 кандидатов в народные депутаты, 10 из которых являются самовыдвиженцами, еще 27 представляют политические партии.

5 ноября 2019 года Алексей Кучер, ставший народным депутатом по 179 округу (Зачепиловский, Лозовской, Красноградский, Кегичевский и Сахновщинский районы Харьковской области) от партии "Слуга народа", был назначен главой Харьковской облгосадминистрации, после чего были назначены промежуточные выборы.

Теги: #цик #выборы #харьковская_область
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