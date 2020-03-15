"Нова пошта" направит 25 млн грн на покупку оборудования и материалов для больниц в Полтавской области

Группа компаний "Нова Пошта" в связи с распространением коронавируса Covid-19 в Украине выделяет 25 млн грн на закупку необходимого оборудования для эффективного лечения вирусных инфекций в больницах, говорится в сообщении, распространенном компанией в воскресенье.

На эти средства также будут приобретены средства индивидуальной защиты и другие материалы, которые помогут противостоять вирусу.

"Мы решили помочь нашим врачам в борьбе с вирусной инфекцией и выделили на это 25 млн грн. Мы направим их на оснащение больниц в Полтаве и Полтавской области. Я призываю ответственный бизнес, который работает в Украине, поступить так же", - заявил соучредитель компании Вячеслав Климов.

В свою очередь совладелец "Новой Пошты" Владимир Поперешнюк обратился к медучреждениям с просьбой информировать общество о потребности в оборудовании и защитных материалах, чтобы к инициативе компании могли присоединиться другие предприниматели.

Он также обратился к правительству с предложением разработать ряд льгот для бизнеса на время кризиса. "Бизнес в нашей стране никогда не чувствовал себя в идеальных условиях. Но сейчас речь идет о выживании и сохранении рабочих мест. Поэтому я обращаюсь к властям с предложением разработать ряд инициатив с целью улучшения условий для бизнеса: снижайте налоги, обеспечьте налоговые каникулы и тому подобное. Я уверен, что мы выйдем из этого кризиса достойно и станем еще сильнее", - заявил Поперешнюк.

Как сообщалось, "Нова Пошта" усилила санитарный контроль в отделениях, с 16 марта будет проводить медконтроль для сотрудников перед рабочим днем и продолжает работу в обычном режиме.

По состоянию на утро 15 марта в Украине зафиксировано только три случая инфицирования Covid-19, еще 12 сообщений о подозрении инфицирования находятся на стадии проверки.