События

13:07 15.03.2020

На Донбассе ранен украинский военный

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На Донбассе ранен украинский военный

Один украинский военнослужащий получил ранение в результате обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований на востоке Украины в воскресенье, сообщается на официальном сайте Министерства обороны Украины.

"К сожалению, в результате вражеского прицельного огня, сегодня один наш воин получил касательное огнестрельное пулевое ранение руки. Ему оказали медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, с начала текущих суток по состоянию на 12.00 боевики трижды нарушили режим тишины на линии боевого соприкосновения с использованием гранатометов различных систем, 82-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и различного стрелкового вооружения.

"Украинские воины адекватно применяли в ответ легкое пехотное вооружение и подавляли вражескую вооруженную активность", - сообщили в Минобороны.

Участки разведения сил и средств под огонь не попали.

Теги: #оос #минобороны
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