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12:36 15.03.2020

Все прибывающие в Пекин иностранцы отправятся на двухнедельный карантин

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Все прибывающие в Пекин иностранцы отправятся на двухнедельный карантин

Китай будет отправлять на домашний двухнедельный карантин всех иностранцев, прибывающих в Пекин, начиная с 16 марта, сообщают в воскресенье местные СМИ.

Эта мера предпринимается, чтобы исключить распространение в стране коронавируса, привезенного из иностранных государств.

На прошлой неделе практически все новые случаи заражения, зафиксированные в Китае за исключением провинции Хубэй, оказались привозными.

С декабря число жертв коронавируса в стране составило 3 199 человек, зарегистрировано 80 844 случаев заболевания.

Теги: #коронавирус #китай
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