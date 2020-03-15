События

12:28 15.03.2020

В начале недели в Украине ожидаются морозные ночи и относительно теплые дни, без осадков

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В начале недели в Украине ожидаются морозные ночи и относительно теплые дни, без осадков

В ближайшие сутки, 16 марта, погоду Украины будет определять область высокого давления, сформированная в арктическом воздухе, что обеспечит отсутствие осадков и большую разницу между ночной и дневной температурой, сообщает Укргидрометцентр.

Ветер в понедельник ожидается северный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, днем 4-9° тепла, в Карпатах ночью 7-12° мороза, днем около 0°.

В Киеве - без осадков, температура ночью 3-5° мороза, днем 6-8° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 16 марта самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 13,7 градусов тепла в 1937 году, а самая низкая ночью – на отметке 18 градусов мороза в 1942 году.

Во вторник, 17 марта в Украине без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью в западных, северных, Винницкой области и на побережье морей от 3° тепла до 3° мороза, на остальной территории 1-7° мороза; днем 7-12° тепла, на востоке 4-9° тепла.

В Киеве 17 марта - без существенных осадков. Ветер 3-8 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 7-9° тепла.

Теги: #погода #прогноз
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