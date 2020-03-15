Тест Трампа на коронавирус дал отрицательный результат

Тест на коронавирус у президента США Дональда Трампа оказался отрицательным, сообщила в воскресенье пресс-секретарь Белого дома Стефания Гришэм.

"Спустя неделю после ужина с бразильской делегацией в Мар-а-Лаго у президента не проявилось никаких симптомов", - говорится в заявлении Белого дома.

По словам Гришэм, результаты анализа Трампа на коронавирус отрицательные.

Ранее в субботу президент США сообщил, что сдал анализ на коронавирус в пятницу вечером.

Опасения по поводу состояния здоровья Трампа возникли после того, как стало известно, что он контактировал с членом делегации недавно посетившего США президента Бразилии Жаиром Болсонару.

Некоторые СМИ даже сообщали, что коронавирус якобы выявлен у самого Болсонару, с которым Трамп много общался. Однако Болсонару ранее в пятницу заверил, что он здоров.