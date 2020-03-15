Минздрав через смс-сообщения будет информировать украинцев о коронавирусе

Министерство здравоохранения Украины будет информировать население о мерах борьбы с коронавируса с помощью СМС-сообщений, сообщила пресс-служба министерства.

Соответствующее решение принято на внеочередном заседании Кабинета министров Украины 14 марта.

"Это будут короткие и четкие инструкции, в которых будут прописаны правила личной гигиены и основные рекомендации для борьбы с коронавирусом", - заявил министр здравоохранения Украины Илья Емец на заседании правительства.

Техническое исполнение этого решения премьер-министр Украины Денис Шмыгаль возложил на Министерство цифровой трансформации и Министерство инфраструктуры Украины, которые проведут соответствующие переговоры с операторами отечественных мобильных сетей.