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10:12 15.03.2020

Минздрав через смс-сообщения будет информировать украинцев о коронавирусе

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Минздрав через смс-сообщения будет информировать украинцев о коронавирусе

Министерство здравоохранения Украины будет информировать население о мерах борьбы с коронавируса с помощью СМС-сообщений, сообщила пресс-служба министерства.

Соответствующее решение принято на внеочередном заседании Кабинета министров Украины 14 марта.

"Это будут короткие и четкие инструкции, в которых будут прописаны правила личной гигиены и основные рекомендации для борьбы с коронавирусом", - заявил министр здравоохранения Украины Илья Емец на заседании правительства.

Техническое исполнение этого решения премьер-министр Украины Денис Шмыгаль возложил на Министерство цифровой трансформации и Министерство инфраструктуры Украины, которые проведут соответствующие переговоры с операторами отечественных мобильных сетей.

Теги: #коронавирус #смс #информирование #украина #минздрав
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