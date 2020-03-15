В Израиле из-за коронавируса перенесли начало судебного процесса против Нетаньяху

Начало слушаний по делам о коррупции, фигурантом которых является премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, перенесли на май, сообщает Times of Israel.

Слушания должны были начаться 17 марта, теперь они состоятся 24 мая.

Накануне министр юстиции Амир Охана объявил о переходе судебной системы страны на работу в режиме чрезвычайной ситуации на ближайшие 24 часа с возможностью продления. Таким образом, рассмотрение дел практически замораживается, слушаться будут только срочные дела. Решение принято, чтобы помешать распространению коронавируса в стране.

В январе генпрокурор Израиля Авихай Мандельблит передал обвинительное заключение в отношении Нетаньяху в суд. Мандельблит выдвинул против Нетаньяху обвинения во взяточничестве, злоупотреблении доверием и мошенничестве еще в ноябре.

В рамках так называемого "дела 4000" Нетаньяху подозревают в том, что он предоставлял поблажки держателю контрольного пакета акций телекоммуникационной компании "Безек" Шаулю Еловичу в обмен на освещение на сайте "Безека" информации о нем в положительном ключе. Это дело считается самым серьезным из трех.

В рамках так называемого "дела 1000" Нетаньяху подозревают в том, что он принимал подарки от бизнесменов в обмен на некоторые услуги, которые он способен оказать, будучи премьер-министром.

В "деле 2000" Нетаньяху подозревают в сговоре с владельцем газеты "Едиот ахронот" Арноном Мозесом. Следствие полагает, что в обмен на его обещание навредить конкурирующему изданию газета печатала о премьере положительно окрашенные материалы.