События

07:46 15.03.2020

Боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один военный

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За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 9 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе, ранен один украинский военный, сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"14 марта вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. За текущие сутки… один военнослужащий Объединенных сил получил касательное огнестрельное пулевое ранение руки", - говорится в сообщении на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в воскресенье утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировано шесть обстрелов, а именно рядом с Березовым - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, неподалеку Старогнатовки -  из миномета калибра 82 мм - 5 мин, вблизи Павлополя - из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, трижды в районе н.п. Пески - из минометов калибра 82 мм - 11 мин.

Трижды боевики обстреляли в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно вблизи Новолуганского - из миномета калибра 82 мм - 3 мины, а также зафиксировано огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, недалеко от н.п. Шумы - с 120-мм минометов - 6 мин, 24 мины из минометов калибра 82 мм, а также противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов, рядом с Зайцево - из миномета калибра 120 мм - 3 мины.

Кроме этого, противник совершил обстрел из стрелкового оружия участка разведения №3 Богдановка-Петровское. Украинские защитники огонь не открывали, соблюдая режим тишины.

"С началом текущих суток российские оккупационные войска дважды обстреляли наши позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - добавили в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксирован один обстрел, а именно в районе н.п. Пески - из станкового противотанкового гранатомета - 6 выстрелов.

Также один раз боевики обстреляли в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно вблизи Луганского - из автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Украинские военнослужащие в качестве обороны использовали имеющиеся огневые средства и дали боевикам адекватный ответ.

Теги: #оос #сводка #украина
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