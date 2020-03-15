В США зарегистрировано свыше 2,6 тыс. человек, зараженных коронавирусом

Число случаев заражения коронавирусом в Соединённых Штатах продолжает расти, на данный момент известно о 2,655 тыс. заболевших, передаёт в воскресенье телеканал CNN.

По данным государственных и областных органов здравоохранения, правительств штатов и Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в США насчитывается на настоящий момент по меньшей мере 2655 заболевших в 49 штатах и округе Колумбия, где находится столица Вашингтон.

По данным телеканала, 56 человек, у которых был обнаружен вирус, скончались, преимущественно в штате Вашингтон.

Несколько часов назад телеканал сообщал о примерно 2,5 тыс. заболевших и 50 погибших.

Западная Вирджиния - единственный штат, где на данный момент не зафиксирован ни один случай заболевания.