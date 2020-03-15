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06:37 15.03.2020

Минфин из-за карантина частично перейдет на дистанционную работу

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Министерство финансов Украины переводит часть своих работников на дистанционную работу с понедельника, 16 марта 2020, для предотвращения распространения коронавируса, сообщила пресс-служба министерства.

"Для сохранения здоровья сотрудников министерства и с целью снижения рисков распространения острой респираторной болезни, вызванной вирусом Covid-19 (коронавирус), часть работников Минфина будет выполнять свою работу дистанционно с понедельника, 16 марта 2020 года. Прежде всего, речь идет о лицах, имеющих детей", - говорится в сообщении.

Как отмечается, технические возможности для дистанционного режима работы министерства уже обеспечено.

Также в Минфине подчеркнули, что все зарубежные командировки отменены, а официальные встречи будут проводиться в режиме конференц-связи.

В пресс-службе заверили, что министерство работает в штатном режиме и продолжает выполнять все свои функции. Руководство Минфина присутствует на своих рабочих местах.

Теги: #дистанционная_работа #украина #минфин
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