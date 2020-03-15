В Китае за истекшие сутки зарегистрировано 10 новых случаев смерти из-за коронавируса, 20 новых случаев заболевания

В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 10 случаев летального исхода от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса (COVID-19), и выявлено 20 новых заболевших, из них 16 - люди прибывшие из-за рубежа, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР на своем официальном сайте.

С декабря число жертв коронавируса в стране составило 3,199 тыс. человек, зарегистрировано 80,844 тыс. случаев заболевания.

В провинции Хубэй за истекшие стуки зафиксировано четверо новых больных, 10 случаев смерти, все - в административном центре провинции городе Ухане, являющимся эпицентром распространения инфекции.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Хубэе стали 3,085 тыс. человек, (в Ухане - 2,456 тыс.), заболели 67,794 тыс. (в Ухане - 49,999 тыс.). По состоянию на утро воскресенья, более 54 тыс. человек в провинции вылечились и выписаны из больниц.

Из общего числа новых случаев заболевания в стране 16 приходятся на прибывших из-за рубежа: пять выявлены в Пекине, три - в Шанхае, в провинциях Чжэцзян - три, Ганьсу - три, Гуандун - один. Всего насчитывается 111 инфицированных, въехавших в Китай из-за границы.

На материковой части страны в настоящее время в медучреждениях проходят курс лечения более 10,7 тыс. человек, состояние 3,2 тыс. больных оценивается как тяжелое.

В то же время, почти 67 тыс. человек выздоровели и покинули медучреждения.

На китайских территориях вне материковой части страны с декабря прошлого года зарегистрировано 204 случая заболевания: в Гонконге - 141 (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао - 10, на Тайване - 53 (один случай смерти).