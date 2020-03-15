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05:37 15.03.2020

Полиция и Нацгвардия будут охранять порядок на довыборах в парламент по 179 округу

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В охране общественного порядка во время промежуточных выборов в Верховную раду по округу №179 (Харьковская область) в воскресенье помимо полиции будут задействованы приданые силы.

"К охране правопорядка во время избирательного процесса будут привлечены 480 полицейских и 50 сотрудников Национальной гвардии Украины", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Как сообщает пресс-служба Харьковской облгосадминистрации, в субботу прошло совещание по мерам безопасности при проведении выборов в условиях карантина, установленного для предотвращения распространения коронавируса COVID-19.

Глава ХОГА Алексей Кучер поставил задачу обеспечить все 189 участковых комиссий информационными материалами, провести дезинфекцию помещений для голосования и помещений, где будут работать избирательные комиссии, - перед началом процесса и в течение дня, а членов УИК обеспечить индивидуальными средствами защиты и антисептиками.

Советник заместителя главы ХОГА по медицинским вопросам Александр Галацан предложил обеспечить дежурство медицинского работника на каждом участке. В круг обязанностей медика будет входить мониторинг состояния здоровья избирателей, а также дезинфекционные мероприятия.

"Все члены УИК должны иметь с собой личные ручки. Ручки для избирателей необходимо обрабатывать работнику, который находится на УИК - каждый час", - сказал Галацан.

Также было предложено не передавать паспорта из рук избирателей в руки членов УИК, поскольку коронавирус может сохраняться на бумаге.

Кроме того, участники совещания поручили председателю окружной избирательной комиссии Александру Черному организовать график работы по приему документации от УИК таким образом, чтобы в помещении комиссии не было скопления людей.

Как сообщалось, 5 ноября 2019 года Алексей Кучер, ставший народным депутатом по 179 округу (Зачепиловский, Лозовской, Красноградский Кегичевский и Сахновщинский районы Харьковской области) от партии Слуга народа, был назначен главой Харьковской облгосадминистрации. Промежуточные выборы по округу №179 назначены на 15 марта 2020 года. 

Теги: #правопорядок #украина #выборы #харьков
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