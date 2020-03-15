Тест на коронавирус у супруги испанского премьера дал положительный результат

Бегонья Гомес - супруга премьер-министра Испании Педро Санчеса - инфицирована коронавирусом Covid-19, сообщил в воскресенье офис главы испанского правительства поле того, как стали известны результаты проведенного теста.

В сообщении отмечается, что премьер и супруга, которые остаются в своей резиденции, "чувствуют себя хорошо".

Ранее на этой неделе положительные результаты тестирования на коронавирус были зафиксированы у двух министров кабинета.

В минувшую субботу в связи с распространением инфекции Испания запретила жителям покидать дома кроме случаев острой необходимости: следования на работу, посещения врача или же для закупи продуктов питания и других жизненно важных товаров.

В стране решением премьера закрыты рестораны, бары, кинотеатры, магазины, торгующие товарами, не относящимися к товарам первой необходимости.

Аналогичные меры были введены во Франции, где также зарегистрирован резкий рост числа инфицированных коронавирусом.

По состоянию на 00:00 часов воскресенья по московскому времени в Испании было зарегистрировано 5,752 тыс. случаев заболевания при 183 случаях летального исхода, во Франции - 4,500 тыс. больных и 91 скончавшийся.