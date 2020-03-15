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02:32 15.03.2020

Польша объявила список пунктов пропуска, которые закроют на границе с Украиной

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На украинско-польской границе начиная с 15 марта приостанавливают работу сразу семь пунктов пропуска, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины в Фейсбуке.

"Польша прекращает пограничном движении на польско-украинской государственной границе с 00:00 15 марта 2020 и до дальнейшего уведомления на следующих пограничных пунктах пропуска", - говорится в сообщении.

В перечень пропускных пунктов вошли Долгобичув-Угринов – автомобильный, Зосин-Устилуг – автомобильный, Хребне-Рава-Русская – железнодорожный, Медика-Шегини - автомобильный/пеший,  Кросценко-Смильница – автомобильный, Кросценко-Хыров – железнодорожный, Будомеж-Грушев - автомобильный.

Отмечается, что на этих пунктах пропуска в Польшу имеют право въехать только граждане Республики Польша, иностранцы, которые являются супругами или детьми граждан Республики Польша или находятся под их постоянной опекой, иностранцы которые имеют карту поляка, главы дипломатических миссий и члены дипломатического и консульского персонала миссии, то есть лица имеющие дипломатический ранг и члены их семей, иностранцы, имеющие право постоянного или временного проживания на территории Польша, иностранцы, которые имеют право работать на территории Польши, то есть иностранцы, которые должны работать на тех же условиях, что и граждане, имеющих разрешение на работу, разрешение на сезонную работу, декларацию о поручении выполнения работы иностранцу, иностранцы, которые ведут транспортное средство для перевозки грузов.

Теги: #коронавирус #польша #граница #украина
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