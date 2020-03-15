Латвийская "airBaltic" отменяет все свои полёты с 17 марта

В связи решениями правительства Латвии об ужесточении мер для ограничения распространения коронавируса и приостановкой международных пассажирских перевозок с 17 марта все полеты "airBaltic" временно будут отменены начиная с 17 марта по 14 апреля 2020 года, включая полеты из Эстонии и Литвы, сообщает BNS со ссылкой на авиакомпанию.

"Безопасность и здоровье наших пассажиров, сотрудников и общества - превыше всего!", - заявил исполнительный директор "airBaltic" Мартин Гаусс, чьи слова приводятся в сообщении.

Отмечается, что со всеми пассажирами, которых затронули эти изменения, "airBaltic" свяжется посредством электронной почты.