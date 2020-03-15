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00:47 15.03.2020

В Испании запретили жителям без веских причин выходить на улицу

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Одобренный испанским правительством декрет о режиме ЧС для борьбы против распространения коронавируса предполагает запрет покидать дома без веских на то причин, сообщает в воскресенье газета "Паис".

Вводимые меры, в частности, предусматривают, что разрешается выходить на улицу для похода в продуктовый магазин, аптеку или для покупки товаров первой необходимости.

Жителям разрешено передвигаться по улицам, чтобы добраться до работы или, наоборот, до дома. Также люди имеют право самостоятельно добираться до медучреждений и до нуждающихся в помощи родных и близких. Разрешено покидать дома, если возникает необходимость посетить банк.

О решении властей ввести режим ЧС, ограничивающий передвижения жителей Испании, стало известно в пятницу. Однако само распоряжение было утверждено советом министров только вечером в субботу.

Теги: #испания #коронавирус #ограничения
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