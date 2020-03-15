Шмыгаль призвал украинцев отказаться от междугородних поездок из-за коронавируса

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал украинцев отказаться от междугородних поездок.

"Я настоятельно призываю всех отказаться не только от зарубежных путешествий, но и от поездок между городами Украины", - сказал Шмыгаль в видеообращении, обнародованном в Телеграм-канале в ночь на воскресенье.

Премьер отметил, что в Украине продолжает действовать ограничение на проведение массовых мероприятий и трехнедельный карантин в учебных заведениях.

"Все зависит от каждого из нас. Совместными согласованными действиями мы способны минимизировать влияние этой беды", - говорится в сообщении.