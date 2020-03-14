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23:22 14.03.2020

В Черновицкой области состоялось первое заседание штаба по пресечению распространения коронавируса

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Первое заседание областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и по предупреждению и нераспространения инфекционного заболевания - коронавируса Covid-19 в области состоялось 14 апреля в Черновицкой ОГА, сообщила пресс-служба обладминистрации.

"В состав вошли специалисты Департамента здравоохранения, областного лабораторного центра МЗ Украины, медицинских учреждений, структурных подразделений ОГА, Национальной полиции, Службы безопасности Украины, ГСЧС, пограничной и таможенной служб. Штаб определено центром получения и управления официальной информации о заболевании, который будет осуществлять ежедневный мониторинг и готовить отчет о мерах по предупреждению распространения Covid-19 ", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на заседании штаба Черновицкому городскому главе, председателям райгосадминистраций, ОТГ поручено обеспечить надлежащее финансирование и содержание инфекционных отделений учреждений здравоохранения за счет местного (резервного фонда) бюджета. В случае, если такие отделения отсутствуют, средства на приобретение средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих и лекарственных средств будут переданы тому лечебному учреждению, который будет оказывать медицинскую помощь пациентам с подозрением на коронавирус.

Теги: #черновицкая_область #коронавирус #украина
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