Во Франции из-за коронавируса закрывают не жизненно важные торговые точки

Премьер Франции Эдуар Филипп обьявил в субботу вечером о решении закрыть вплоть до дальнейших распоряжений все не жизненно важные торговые точки.

Распоряжение начнет действовать уже через несколько часов: с полуночи по французскому времени. Предполагается, что такие ограничения нужны для противостояния распространению во Франции коронавируса COVID-19.

"Все магазины будут закрыты за исключением жизненно важных точек: продуктовых магазинов, аптек, банков", - объявил он, обращаясь к согражданам.

Однако на этом ограничительные меры не заканчиваются.

"В координации с президентом я решил вплоть до дальнейших распоряжений закрыть все общественные места, которые не играют жизненно важной роли для страны: кинотеатры, бары, рестораны, ночные клубы", - заявил глава правительства.

Места культа останутся открыты, но религиозные церемонии в них проводить не будут.

Общественный транспорт и госструктуры продолжат функционировать в обычном режиме. Первый тур муниципальных выборов, намеченный на воскресенье, решено не отменять.

Похожие меры приняла ранее в марте также активно борющаяся против коронавируса Италия.