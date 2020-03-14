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22:14 14.03.2020

Литва вводит карантин из-за коронавируса с понедельника

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В субботу правительство Литвы решило, что с понедельника в стране вводится карантин, чтобы остановить распространение коронавируса, сообщает BNS.

"Литовское правительство (...) решает объявить карантин по всей Литовской Республике", - заявил на заседании правительства премьер Саулюс Сквернялис, слова которого приводятся в сообщении.

Отмечается, что с введением карантина в Литву будет запрещен въезд большинству иностранцев, будут закрыты большинство магазинов, за исключением продовольственных.

Запреты не будут касаться движения товаров.

Теги: #карантин #литва #коронавирус
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