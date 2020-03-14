Литва вводит карантин из-за коронавируса с понедельника

В субботу правительство Литвы решило, что с понедельника в стране вводится карантин, чтобы остановить распространение коронавируса, сообщает BNS.

"Литовское правительство (...) решает объявить карантин по всей Литовской Республике", - заявил на заседании правительства премьер Саулюс Сквернялис, слова которого приводятся в сообщении.

Отмечается, что с введением карантина в Литву будет запрещен въезд большинству иностранцев, будут закрыты большинство магазинов, за исключением продовольственных.

Запреты не будут касаться движения товаров.