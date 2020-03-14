События

21:54 14.03.2020

Украинцев в Эстонии призвали сообщить данные тех, кто не успевает вернуться в Украину до 17 марта

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Украинцев, которые находятся в Эстонии, но хотят вернуться в Украину из-за введенного в связи с коронавирусной инфекцией Covid-19 чрезвычайного положения в стране, призвали сообщить данные лиц, неуспевающих вернуться до 17 марта, сообщила пресс-служба украинского посольства в Эстонии.

"Для формирования списков граждан Украины, желающих выехать в Украину в связи с объявлением о чрезвычайном положении в Эстонии, а также в контексте принятого правительством Украины распоряжения о временном ограничении пересечения государственной границы, направленного на предотвращение распространения на территории Украины коронавирусной инфекции Covid-19 которым, в частности, предусмотрено временно закрыть с 00:00 17 марта 2020г. по 3 апреля 2020г. пунктах пропуска через государственную границу для международного регулярного пассажирского сообщения, просим сообщить консульскому подразделению посольства Украины в Эстонии данные лиц, которые по объективным причинам не успевают вернуться домой к указанному сроку", - говорится в сообщении украинского дипведомства в Фейсбуке.

В пресс-службе отметили, что сканированную копию заполненной формы просьба присылать на электронную почту: emb_ee@mfa.gov.ua. Ее образец можно загрузить по ссылке https://estonia.mfa.gov.ua/…/do-uvagi-gromadyan-ukrayini-fo.

Также подчеркивается, что украинское правительство прорабатывает возможность эвакуации украинцев авиационным транспортом. В случае принятия такого решения граждан проинформируют о конкретных датах и рейсах.

Теги: #украина #эстония #посольство
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