Минздрав призвал украинцев по возможности не выходить из дома из-за карантина

Министерство здравоохранения призывает украинцев избегать мест массового скопления и по возможности не выходить из дома в связи с введенным карантином из-за вспышки коронавируса Covid-19, сообщила пресс-служба Минздрава в Facebook.

"Самоизоляция - самый эффективный способ борьбы с распространением коронавирусной инфекции во всех странах, где она была зафиксирована", - говорится в сообщении.

Кроме того, на странице ведомства в Facebook для пользователей появилась возможность добавлять к своему фото профиля рамку "ОстаюсьДома".

"Чтобы загрузить рамку, нажмите на фото профиля - добавить рамку - пишите в поиске "остаюсь дома" - установить рамку", - сказано в сообщении.

Также Минздрав напомнил не забывать простые правила, которые спасают жизни, а именно регулярно и тщательно мыть руки с мылом и держать дистанцию.

"Будьте бдительны и заботьтесь о своем здоровье, обязательно обратитесь к врачу, в случае плохого самочувствия", - добавили в пресс-службе ведомства.