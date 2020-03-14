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21:02 14.03.2020

Минздрав призвал украинцев по возможности не выходить из дома из-за карантина

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Министерство здравоохранения призывает украинцев избегать мест массового скопления и по возможности не выходить из дома в связи с введенным карантином из-за вспышки коронавируса Covid-19, сообщила пресс-служба Минздрава в Facebook.

"Самоизоляция - самый эффективный способ борьбы с распространением коронавирусной инфекции во всех странах, где она была зафиксирована", - говорится в сообщении.

Кроме того, на странице ведомства в Facebook для пользователей появилась возможность добавлять к своему фото профиля рамку "ОстаюсьДома".

"Чтобы загрузить рамку, нажмите на фото профиля - добавить рамку - пишите в поиске "остаюсь дома" - установить рамку", - сказано в сообщении.

Также Минздрав напомнил не забывать простые правила, которые спасают жизни, а именно регулярно и тщательно мыть руки с мылом и держать дистанцию.

"Будьте бдительны и заботьтесь о своем здоровье, обязательно обратитесь к врачу, в случае плохого самочувствия", - добавили в пресс-службе ведомства.

Теги: #карантин #украина #минздрав #коронавирус
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