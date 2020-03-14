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19:49 14.03.2020

Карантин в Украине: Кабмин постановил закрыть часть пунктов пропуска на границе

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Карантин в Украине: Кабмин постановил закрыть часть пунктов пропуска на границе

Кабинет министров принял изменения о закрытии части пунктов пропуска на границе в связи с введенным карантином из-за вспышки коронавируса Covid 19 в Украине, сообщил глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов в Фейсбуке.

"С 00:00 17 марта (вторник) до 3 апреля Украина закрывает международное регулярное пассажирское сообщение. С 00:00 16 марта (понедельник) до 3 апреля Украина временно запрещает иностранцам и лицам без гражданства въезд на территорию", - написал Нефедов.

В частности, он отметил, что исключения могут быть для лиц, имеющих право на постоянное или временное проживание на территории Украины, которые являются супругами или детьми граждан Украины, водители и обслуживающий персонал грузовых транспортных средств, члены экипажей, представители официальных международных миссий, диппредставительств, организаций и члены их семей.

Кроме того, Нефедов сообщил, что Украина с полуночи 16 марта приостанавливает работу 107 пунктов пропуска и пунктов контроля на государственной границе. На ряде других пунктов приостанавливается пешеходное сообщение.

Также глава Гостаможслужбы отметил, что "украинцы, которые не успеют вернуться домой до 17 марта, смогут контактировать с нашими посольствами и консульствами за рубежом. Министерство иностранных дел рекомендует найти страницу посольства или консульства Украины в стране пребывания, найти адрес электронной почты или ссылки на страницы в соцсетях - и написать письмо/сообщение. Отвечают круглосуточно: и на выходных, и вечером, и ночью".

Теги: #коронавирус #закрытие #кабмин #украина #граница
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