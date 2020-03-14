Глава МИД Украины назвал шаги, которые должны предпринять украинцы, оставшиеся за границей после 17 марта

Украинцы, которые останутся за границей после 17 марта, должны зарегистрироваться с системе министерства иностранных дел Украины "ДРУГ" и обратиться в дипломатические представительства Украины за границей, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Шаг номер один: попытайтесь вернуться в Украину до 17 числа. Если вы видите, что у вас не получается это сделать, немедленно зарегистрируйтесь в системе МИД "ДРУГ" - Добровольная регистрация украинских граждан - и мы будем видеть, что вы остаетесь и что вы нуждаетесь в нашей поддержке. Параллельно обратитесь в консульское учреждение или посольство Украины в той стране, где вы остались. Вы можете это сделать по электронной почте, можете на страницах социальных сетей. Третий шаг: когда мы увидим эту картинку, которая складывается - где, кто находится, в каком количестве - мы сможем установить контакт с этими людьми и уже начинать формировать группы", - сказал он на брифинге в Киеве в субботу.

Кулеба подчеркнул, что сейчас организовывается эвакуация 100 украинцев, заблокированных на границе между Италией и Словенией, однако на борту самолета останутся еще 100 лишних мест, и украинские консулы уже делают объявления в Северной Италии о том, что желающие эвакуироваться в Украину этим рейсом, могут обращаться с соответствующей просьбой.

Кулеба обратился к украинцам и в который раз призвал их отказаться от уже запланированных поездок за границу, "потому что ситуация стремительно ухудшается в разных странах, и вы не знаете, что произойдет послезавтра".