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17:32 14.03.2020

В России зарегистрировано 14 новых случаев коронавируса за сутки

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В России зарегистрировано 14 новых случаев коронавируса за сутки

Четырнадцать новых случаев коронавирусной инфекции зафиксировано в России за минувшие сутки, общее число случаев увеличилось до 59.

"За последние сутки в России зарегистрировано 14 случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации, девять - в Москве, 1 в Московской области, 1 в Санкт-Петербурге, 2 в Кемеровской области, 1 в Калиниградской области", - говорится в сообщении оперативного штаба, опубликованном в субботу.

При этом отмечается, что граждане, которым были поставлены диагнозы, в последние две недели посещали Италию, Францию, Австрию, Германию, Испанию, Польшу и Швейцарию.

В оперштабе добавили, что, таким образом, число официальных случаев Covid-19 в РФ за сутки выросло до 59.

"В Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 59 случаев коронавирусной инфекции, из них 56 у граждан России, 2 - у граждан КНР, 1 - у гражданина Италии", - говорится в сообщении.

Теги: #рф #коронавирус
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