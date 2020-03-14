Глава МИД Украины сообщил о договоренностях с тремя мобильными операторами об информировании украинцев за рубежом

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о договоренностях с тремя мобильными операторами мобильной связи - "Vodafone Украина", "Киевстар" и lifecell – об информировании украинцев за рубежом.

"Заботимся о гражданах Украины, которые находятся за границей. Договорились с украинскими мобильными операторам "Vodafone, lifecellua, Kyivstar, чтобы граждане получили специальное смс о прекращении авиасообщения, связи с консулами, организацию выезда в Украину после 17.03", - написал Кулеба в Твиттер.