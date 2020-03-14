Кабмин утвердил распоряжение о временном ограничении пересечения госграницы Украины

Кабинет министров Украины утвердил распоряжение о временном ограничении пересечения государственной границы, сообщает "Урядовый портал".

"В исполнение решений Совета национальной безопасности и обороны по противодействию распространению коронавируса в Украине Кабинет министров на внеочередном заседании 14 марта принял распоряжение о временном ограничении пересечения государственной границы, направленное на предотвращение распространения на территории Украины COVID-19", - указывается в сообщении.

Решение предусматривает временное прекращение работы пунктов пропуска для международного пассажирского авиасообщения с 00 часов 00 минут 17 марта 2020 года до 3 апреля, с исключением для некоторых категорий граждан.

Также временно (с 00 часов 00 минут 16 марта 2020 года до 3 апреля) запрещается пересечение государственной границы на въезд в Украину иностранцам и лицам без гражданства, за исключением лиц, имеющих постоянный или временный вид на жительство.

Министерству иностранных дел также поручается проинформировать об ограничениях дипломатических представителей иностранных государств в Украине и зарубежные дипломатические учреждения.

Как сообщалось, такие меры были приняты в Украине в связи с распространением в мире острого респираторного заболевания COVID-19, которое вызывает коронавирус SARS-CoV-2. В Украине по состоянию на 13.00 зарегистрированы 3 лабораторно подтвержденных случая COVID-19: в Черновицкой области - два случая и в Житомирской - один (летальный случай).