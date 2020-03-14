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15:45 14.03.2020

"Желтые жилеты" вышли на улицы Парижа, несмотря на запрет акций свыше 100 человек

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"Желтые жилеты" вышли на улицы Парижа, несмотря на запрет акций свыше 100 человек

Несмотря на запрет публичных собраний с участием более 100 человек из-за эпидемии коронавируса, движение "желтых жилетов" организовало в субботу в Париже манифестацию, в которой, по данным полиции, приняли участие около 400 демонстрантов.

"Мы должны были прийти, чтобы заявить (президенту Франции Эмманюэлю - ИФ) Макрону, что мы по-прежнему здесь, и мы не согласимся с его пенсионной реформой", - приводит парижская "Фигаро" слова одного из участников акции.

Колонна начала движение от вокзала Монпарнас в направлении набережной Берси. На многих манифестантах были медицинские маски. По данным издания, манифестация была заявлена.

Префектура полиции сообщила в твиттере, что силам порядка пришлось действовать близ бульвара Араго в связи с агрессивным поведением некоторых манифестантов. В то же время полицейские не применяли неоправданного насилия в отношении "желтых жилетов".

"Фигаро" отмечает, что среди лидеров движения не было согласия относительно проведения этой протестной акции, раздавались голоса за то, чтобы отказаться от нее в условиях эпидемии и не подвергать опасности ни себя, ни других.

Организаторы двух других маршей, заявленных на субботу, - против полицейского насилия и в защиту климата - объявили в пятницу об отмене мероприятий из-за ускорения распространения коронавируса.

По последним данным, во Франции 3,6 тыс. человек заражены коронавирусом, 79 инфицированных умерли.

Масштабные акции французского движения "желтых жилетов" начались во Франции в ноябре 2018 года в знак протеста против повышения цен на топливо. В дальнейшем требования протестующих распространились на борьбу с обнищанием населения, повышение минимальных зарплат и пенсий, улучшение социальной защиты. Со временем они приобрели явную политическую окраску вплоть до призывов к отставке президента Макрона, в политике которого многие французы видят причину своих жизненных трудностей.

Действия "желтых жилетов" нередко выливались в беспорядки, погромы и столкновения с полицией. В ряды манифестантов внедрялись хулиганы и мародеры. В итоге меры властей против участников были ужесточены, и полиция стала запрещать проведение протестных акций в ряде мест, в первую очередь - в центрах крупных городов, в исторических кварталах и близ объектов стратегического значения.

Теги: #коронавирус #франция
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