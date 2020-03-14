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15:29 14.03.2020

Кабмин поручил Ляшко назначить главных санврачей в регионах

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Кабмин поручил Ляшко назначить главных санврачей в регионах

Кабинет министров Украины уполномочил заместителя министра здравоохранения, главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко назначить главных санврачей в регионах.

Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании правительства 14 марта, сообщает "Урядовый портал".

"Правительство уполномочило заместителя министра здравоохранения, главного санитарного врача Украины на осуществление отдельных полномочий. А именно: по эпидемиологическому надзору (наблюдению), предотвращению возникновения и распространения инфекционных болезней, локализации и ликвидации их вспышек и эпидемий. Также поручено определить уполномоченных лиц, которые будут выполнять функции главных государственных санитарных врачей в регионах", - указывается в сообщении.

Как сообщалось, Государственная санитарно-эпидемиологическая служба была ликвидирована правительством весной 2017 года. 23 февраля 2020 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов предложил восстановить деятельность службы в связи с распространением в мире коронавируса.

26 февраля заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко был назначен главным санитарно-эпидемиологическим врачом Украины.

Теги: #ляшко #коронавирус #кабмин
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