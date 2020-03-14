Для украинцев, путешествующих на собственном транспорте, пункты пропуска будут открыты после 17 марта

Совет национальной безопасности и обороны призывает граждан Украины вернуться в страну до 17 марта 2020 года, при этом отмечает, что после этой даты пункты пропуска для путешествующих на собственном транспорте украинцев будут открыты.

"17 марта 2020 года с 00 часов 00 минут на протяжении последующих двух недель будут закрыты пункты пропуска через государственную границу Украины для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения. Для граждан Украины, которые путешествуют на собственном транспорте, пункты пропуска открыты", - сообщается на сайте СНБО.

Там также напомнили, что 16 марта с 00.00 на протяжении последующих двух недель прекращается въезд в Украину для иностранцев и лиц без гражданства, за исключением лиц, которые имеют право на постоянное или временное проживание на территории Украины и по отдельным решениям МИД – аккредитованных сотрудников дипломатических представительств, консульских учреждений, представительств международных организаций.

Кроме того, СНБО напоминает, что в случае ЧС, возникновения угрозы жизни и здоровью гражданам Украины рекомендуют обращаться в ближайшее дипломатическое учреждение или на круглосуточную горячую линю МИД +38 (044) 238-16-57, адрес электронной почты: cons_or@mfa.gov.ua.

Как сообщалось, такие меры были приняты в Украине в связи с распространением в мире острого респираторного заболевания COVID-19, которое вызывает коронавирус SARS-CoV-2. В Украине по состоянию на 13.00 зарегистрированы 3 лабораторно подтвержденных случая COVID-19: в Черновицкой области - два случая и в Житомирской - один (летальный случай).