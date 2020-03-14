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14:36 14.03.2020

В Украине в ближайшие дни ожидается похолодание, без осадков

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В Украине в ближайшие дни ожидается похолодание, без осадков

В ближайшие сутки в Украине ожидается похолодание в связи с перемещением арктического воздуха с севера Европы, сообщает Укргидрометцентр.

В воскресенье 15 марта по всей территории Украины без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. В южных и восточных областях местами порывы 15-18 м/с.

Температура ночью 1-6° мороза. В Карпатах 5-10° мороза, на побережье Азовского и Черного морей, а также в Крыму – 0-5° тепла. Днем ожидается 1-6° тепла, в Закарпатье до 9°.

В Киеве в воскресенье также без осадков, ночью 1-3° мороза, днем 2-4° тепла.

Как сообщает Центральная геофизическая обсерватория, самая высокая температура в Киеве днем 15 марта была зарегистрирована в 2011 году и составила 16,5° тепла, самая низкая ночью – 18,7° мороза в 1942 году.

В понедельник 16 марта в Украине по-прежнему без осадков.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с. На западе и днем на севере страны – южный и юго-западный, 5-10 м/с. В Карпатах местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 3-8° мороза, днем 5-10° тепла. На востоке 1-6° тепла.

В Киеве в понедельник без осадков, ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-6° мороза, днем 7-9° тепла.

Теги: #погода #прогноз
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