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13:44 14.03.2020

Правительство приняло решение об эвакуации граждан Украины из Италии

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Правительство приняло решение об эвакуации граждан Украины из Италии

Правительство Украины поручило Министерству инфраструктуры совместно с Минздравом, МИД и МВД обеспечить неотложную эвакуацию граждан Украины из зоны вспышки острой респираторной болезни COVID-19 в Италии., сообщается на сайте Кабмина..

На внеочередном заседании, 14 марта, Кабинет министров также обсудил процедуру вывоза украинских граждан. "В частности, Государственная таможенная служба должна будет оперативно оформить груз членов экипажа и пассажиров самолета, который будет осуществлять эвакуацию", - отмечено в сообщении.

Государственная пограничная служба должна обеспечить первоочередное осуществление контроля во время пересечения государственной границы.

Теги: #италия #коронавирус
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