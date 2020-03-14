Правительство приняло решение об эвакуации граждан Украины из Италии

Правительство Украины поручило Министерству инфраструктуры совместно с Минздравом, МИД и МВД обеспечить неотложную эвакуацию граждан Украины из зоны вспышки острой респираторной болезни COVID-19 в Италии., сообщается на сайте Кабмина..

На внеочередном заседании, 14 марта, Кабинет министров также обсудил процедуру вывоза украинских граждан. "В частности, Государственная таможенная служба должна будет оперативно оформить груз членов экипажа и пассажиров самолета, который будет осуществлять эвакуацию", - отмечено в сообщении.

Государственная пограничная служба должна обеспечить первоочередное осуществление контроля во время пересечения государственной границы.