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12:51 14.03.2020

С начала суток боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня

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С начала суток боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня

Боевики в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе продолжают нарушать режим прекращения огня с применением запрещенных Минскими соглашениями вооружений, сообщает Министерство обороны Украины.

На луганском направлении около полуночи боевики выпустили по опорным позициям украинских войск под Новолуганским 3 мины калибра 82 мм, а также вели огонь из станковых противотанковых и автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

После 2 часов ночи под обстрелом оказались защитники населенного пункта Шумы. Боевики применили минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также крупнокалиберный пулемет.

На донецком направлении около 6 часов утра из станковых противотанковых и автоматических гранатометов и пулеметов обстреляли позиции Объединенных сил в районе Березового, а около 8 часов утра боевики открыли огонь из миномета калибра 82 мм по позициям под Старогнатовкой.

Потерь в результате обстрелов с украинской стороны нет.

Теги: #оос #минобороны
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