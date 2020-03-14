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12:30 14.03.2020

"Белавиа" из-за коронавируса приостанавливает рейсы в Украину, Польшу и Кипр

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"Белавиа" из-за коронавируса приостанавливает рейсы в Украину, Польшу и Кипр

Авиакомпания "Белавиа" в связи с эпидемией коронавируса приостанавливает рейсы в аэропорты Украины, Польши и Кипра.

"В связи с приостановкой международных авиационных перевозок в ряде стран из-за ситуации с коронавирусом авиакомпания "Белавиа" приостанавливает выполнение полетов по следующим маршрутам: Украина (Киев, Львов, Одесса, Харьков) - с 17 по 31 марта 2020 г.; Кипр (Ларнака) - с 15 - 30 марта 2020 года; Польша (Варшава) - 15-27 марта 2020 года", - говорится на сайте предприятия.

"Возврат средств или изменение даты вылета на отмененные рейсы можно будет сделать до 31 декабря 2020 года", - проинформировали в "Белавиа".

Там также отметили, что обратиться в кассы и представительства авиакомпании, а также службу поддержки по данному вопросу можно будет в любое время до конца 2020 года. "Не нужно делать это прямо сейчас, все данные вашего билета сохранены у нас в системе, поэтому к нам можно обратиться и после предполагаемой даты полета, назвав номер вашего билета. Изменение даты вылета возможно только один раз. У вас есть несколько месяцев обдумать, когда вы хотите лететь по данному билету в следующий раз", - говорится в сообщении.

"В случае обращения по возврату или обмену на рейсы, которые выполняются и не отменены (групповой или индивидуальный тариф) - возврат и обмен будут производиться в соответствии с правилами тарифа", - уточнили на предприятии.

Теги: #коронавирус #белавиа
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