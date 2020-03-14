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12:29 14.03.2020

Премьер Украины собирает в субботу внеочередное заседание правительства, которое пройдет в закрытом формате

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Премьер Украины собирает в субботу внеочередное заседание правительства, которое пройдет в закрытом формате

Правительство Украины в субботу в 12.00 собралось на внеочередное заседание без участия прессы для рассмотрения решения Совета национальной безопасности и обороны по мерам относительно предотвращения распространения коронавируса в Украине.

"Собираю внеочередное заседание правительства на 12:00. Должны рассмотреть решение СНБО, которое было принято вчера. Заседание пройдет в закрытом формате. Будут рассматриваться документы с ограниченным доступом, поэтому даже желая быть открытыми, есть процедуры, которые мы должны соблюдать", - написал премьер-министр в Телеграм-канале.

Он отметил, что будут приняты решения исключительно по тем инициативам, которые накануне в своей речи озвучил президент Украины Владимир Зеленский.

Шмыгаль перечислил главные вопросы, которые будут рассмотрены: закрытие на две недели пунктов пропуска через границу для регулярного пассажирского сообщения с 17 марта; прекращение въезда на территорию Украины иностранцев в течение двух недель с 16 марта; закрытие на две недели контрольных пунктов на линии разграничения с временно оккупированными территориями с 16 марта.

Кроме того, будет рассмотрен вопрос финансирования Минфином изготовления не менее 200 тыс. тестов для ПРЛ-диагностики коронавируса Институтом молекулярной биологии и генетики НАН Украины для передачи Минздраву.

Также на заседании будут принимать решения по обеспечению индивидуальными средствами защиты медперсонала, контактных лиц, работников правоохранительных и органов спасения, задействованных в противоэпидемических мероприятиях; стимулированию отечественных предприятий для производства необходимых средств для оказания помощи больным.

Премьер-министр обозначил и такие вопросы как обеспечение приоритетного проведения платежей на закупку товаров, работ и услуг, связанных с противодействием распространению COVID-19; а также ведение в установленном порядке таможенного оформления в течение одних суток грузов с гуманитарной помощью, поступающих в Украину, связанных с организацией борьбы с COVID-19.

Теги: #шмыгаль #коронавирус #снбоу
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