В Украине исследуют три образца на Covid-19

По состоянию на утро 14 марта в Украине ситуация с зарегистрированными случаями Covid-19 не изменилась.

Как сообщил в субботу Минздрав в телеграм-канале, зарегистрировано 3 лабораторно подтвержденных случая Covid-19: в Черновицкой области - два случая и в Житомирской - один (летальный случай).

Всего с начала 2020 года в Центр общественного здоровья поступило 67 сообщений о подозрении на Covid-19 (3 случая - подтверждены лабораторно, 61 - отрицательные, коронавируса нет, 3 образца исследуются). Все три случая Covid-19 подтверждены исследованиями лабораторией Центра общественного здоровья Украины.