В Центре общественного здоровья начнет работать Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса

С 14 марта в Центре общественного здоровья начинает работу внутренний Оперативный штаб, задачей которого станет координация действий в период сложной эпидемиологической ситуации.

"Оперативный штаб будет заниматься исключительно вопросами COVID-19, ответами на запросы, сбором, обработкой и предоставлением аналитических выводов, которые будут основой для принятия решений на уровне страны. В состав оперативного штаба вошли представители Центра, представители международных и других организаций, которые будут работать в режиме ненормированного рабочего дня", - сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Также уточняется, что по состоянию на утро 14 марта в Украине зарегистрировано 3 лабораторно подтвержденных случая COVID-19 – два в Черновицкой области и один, завершившийся летально, в Житомирской области.

Всего с начала 2020 года в Центр общественного здоровья поступило 67 сообщений о подозрении на COVID-19 (3 случая - подтверждены лабораторно, 61 - отрицательные, коронавируса нет, 3 образца исследуется).