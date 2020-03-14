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12:21 14.03.2020

В Центре общественного здоровья начнет работать Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса

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В Центре общественного здоровья начнет работать Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса

С 14 марта в Центре общественного здоровья начинает работу внутренний Оперативный штаб, задачей которого станет координация действий в период сложной эпидемиологической ситуации.

"Оперативный штаб будет заниматься исключительно вопросами COVID-19, ответами на запросы, сбором, обработкой и предоставлением аналитических выводов, которые будут основой для принятия решений на уровне страны. В состав оперативного штаба вошли представители Центра, представители международных и других организаций, которые будут работать в режиме ненормированного рабочего дня", - сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Также уточняется, что по состоянию на утро 14 марта в Украине зарегистрировано 3 лабораторно подтвержденных случая COVID-19 – два в Черновицкой области и один, завершившийся летально, в Житомирской области.

Всего с начала 2020 года в Центр общественного здоровья поступило 67 сообщений о подозрении на COVID-19 (3 случая - подтверждены лабораторно, 61 - отрицательные, коронавируса нет, 3 образца исследуется).

Теги: #коронавирус #минздрав
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